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Не нарушай!

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Не нарушай!

Сотрудники ГИБДД проводят рейды

С начала года семеро водителей в Ноябрьске лишились права на управление автомобилем. Штрафы заплатили 68 человек, еще 24 побывали под административным арестом. Кроме того, в январе сотрудники ноябрьской Госавтоинспекции обнаружили более 30 человек, севших за руль подшофе.
Последний рейд «Нетрезвый водитель» прошел в пятницу 10 февраля. За три часа, которые продолжался рейд, сотрудники ГИБДД зафиксировали 11 нарушений правил дорожного движения, пьяных водителей обнаружено не было.

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