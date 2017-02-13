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Профилактика сальмонеллёза

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Профилактика сальмонеллёза

Школьные столовые Ноябрьска проверяют на соответствие нормам

Проверкой занимаются санитарные врачи. Главная цель – профилактика острых кишечных инфекций, в частности, сальмонеллеза. Именно эти заболевания в числе самых распространенных в городе.
С начала года в ЦГБ с симптомами кишечной инфекции обратились около 470 человек, большая часть – дети. Поэтому в первую очередь проверяют столовые детских садов и школ. Так, в понедельник на санитарный день были закрыты столовые второй и восьмой школ. Специалисты проверили состояние самих пищеблоков и качество приготовления пищи. Как сообщает департамент образования, уже завтра столовые продолжат работу в прежнем режиме.
Подобные проверки в ближайшее время пройдут и в остальных образовательных организациях.

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