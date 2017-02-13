Детский лагерь станет безопаснее

Требования к организации отдыха детей ужесточат

Учреждения, занимающиеся организацией отдыха несовершеннолетних, должны будут получать образовательные лицензии. Сейчас они обязаны иметь лишь разрешение на воспитательную деятельность. Проект соответствующего федерального закона уже подготовлен. Правительство стало разрабатывать меры по ужесточению требований к организации детского отдыха после трагедии, произошедшей летом 2016 года в Карелии. Тогда в лагере утонули 14 детей. Сегодня около 60% подобных организаций, а их в России более 40 тыс., не имеют лицензии на допобразование. Получить её будет не так-то просто. Для начала придется зарегистрировать некоммерческую организацию, а уже затем оформить разрешение. Специалисты предсказывают, что новые требования могут привести к закрытию многих учреждений. Предполагается, что поправки вступят в силу с января 2018 года.