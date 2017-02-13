Адаптировались

Новый сериал вывел ТНТ на первое место

Американский шпион в «Газпроме» помог ТНТ оставить позади всех конкурентов. Новый комедийный сериал «Адаптация», по данным TNS Russia, только за две премьерные серии привлек 16 процентов всей телеаудитории страны. Для сравнения: «Первый» во временном слоте с 20 до 21 часа показал долю в 11,7 процента, а СТС - 9,6. В Интернете «Адаптация» набрала уже более миллиона просмотров. Напомним, действия сериала разворачиваются в Ноябрьске. Это история американского шпиона, засланного ЦРУ в Россию. Под видом инженера Олега Меньшова он внедряется в региональное подразделение «Газпрома», чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел: он совершенно не понимает наш менталитет.