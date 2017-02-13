Счёт за целый год

Жительница города получила квитанцию на 26 тысяч рублей

Одна из жительниц города была немало удивлена суммой в своей коммунальной квитанции. Расчетку за декабрь, которую Наталья Моисеева получила в январе, женщина с иронией назвала «письмом счастья». Привычная сумма платежа увеличилась на 26 тысяч рублей. Дело в том, что коммунальщики добавили в квитанцию строчку «за содержание и текущий ремонт», и сразу с долгом за весь 2016 год. Раньше, по словам Натальи, этой строки в квитанциях не было. И женщина была уверена, что платить за содержание ей не нужно, поскольку проживает она в аварийном доме и ждет переселения.

Как пояснили юристы жилищной инспекции, Наталья может обратиться к ним со своими расчетками. Однако от платы за содержание и текущий ремонт жители «авариек» не освобождаются. Да и доказать факт «неначисления» этой платы тоже будет непросто. Данную услугу некоторые компании выставляют отдельными квитанциями. А потому оплатить причитающуюся управляющей компании сумму горожанке, скорее всего, придется.