Взамен земельного участка
-
-
- 293 0
На социальные выплаты многодетным семьям Ноябрьска округ выделил 18 млн рублей
Сейчас формируется список получателей господдержки. Напомним, эта выплата предоставляется взамен земельного участка, потратить ее можно только на покупку жилья. Семьи - претенденты на получение денег должны соответствовать ряду требований. Главное - состоять в списке участников программы по предоставлению земельных участков многодетным. Сейчас в нем 123 семьи. Однако денег на всех не хватит. В прошлом году, к примеру, выделенные 18 млн рублей были распределены между 15 семьями.