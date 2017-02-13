«Мир» заменит Visa и MasterCard

Бюджетники и пенсионеры первыми оценят новую платёжную систему

С 1 июля бюджетникам, впервые оформляющим зарплатные карты, будут выдавать карты национальной платежной системы «Мир». С этого же времени их будут получать и люди, выходящие на пенсию. Остальным пенсионерам карты заменят постепенно, по мере того, как будет истекать срок действия имеющихся у них на руках.

Планируется, что перевод бюджетников на карты «Мир» будет завершен к 1 июля 2018 года, а пенсионеров – на два года позже, к июлю 2020-го. Как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вся необходимая инфраструктура уже создана. Участниками платежной системы «Мир» являются 184 банка. Ее карты могут принимать 98% банкоматов и 79%платежных терминалов в магазинах.