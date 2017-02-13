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Лучшие в УрФО

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Лучшие в УрФО

Среди таможенных органов выбрали победителя

Коллектив ямальской таможни по итогам 2016 года стал лучшим среди подразделений Уральского таможенного управления. Структура получила диплом и переходящий кубок. Отметим, ямальские таможенники осуществляют контроль в морском порту и грузопассажирском аэропорту Сабетта. Так, в 2016 году в морском порту оформление прошли более полумиллиона тонн прибывших грузов. В аэропорту – 11 международных авиарейсов с грузом общим весом более 50 тыс. тонн.

Фото pravdaurfo.ru.

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