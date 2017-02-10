Сносить нельзя оставить

Судьба рынка «Солнечный» определена

Рынок – есть, документов – нет. Почти два десятилетия на улице 60 лет СССР работают торговые ряды. В народе их называют рынки «Солнечный» и «Новый».

На этой неделе на нескольких торговых павильонах владельцы увидели уведомления о скором сносе объектов – до 7 февраля. Они взволновали всех предпринимателей. И даже тех, кто никаких подобных документов не получал.

Предприниматель Эльман Ахмедов торгует на рынке сантехникой уже несколько лет. Сейчас ждет очередную машину с товаром. Но стоит ли ее разгружать, не знает. По его словам, ранее здесь действовало общество предпринимателей, которое называлось ООО «Новый базар». Куда делось это общество, непонятно, продолжает рассказ продавец соседнего магазина Елена Емелина.

Все налоги, как уверяют предприниматели, они платят исправно. На этих землях зарегистрированы кассовые аппараты и терминалы, заключены договоры на электроснабжение. Предприниматели сами нанимают трактор, чтобы почистить снег, вывозят мусор.

Елена Емелина пояснила, что последние четыре года администрация не выставляла счета за аренду земли. Но не так давно и этот счет пришел. Сумму в 114 тысяч рублей торговцы оплатили вскладчину.

Возможный переезд в разгар зимы взволновал каждого, кто торгует сейчас на рынках «Солнечный» и «Новый». Из 33 павильонов работает примерно половина. Две недели назад инициативная группа предпринимателей была на приеме у главы города, где пытались решить вопрос с арендой земли и определить будущее рынка.

Проблему действительно будут решать, пояснили в городской администрации. Но кардинальных мер никто предпринимать не собирается. Все, кто сейчас работает на этих рынках, могут оставаться на местах до наступления лета. Но задуматься о своей судьбе им всё же придется. Вариантов несколько: подыскать место в других районах города или переехать на рынок «Южный». Есть и третий вариант.

«Можно рассматривать такой вариант, что будет облагорожена территория, и останутся здесь не железные павильоны, а современные архитектурные формы», – пояснил замглавы администрации города Сергей Бездомников.

А вот те торговые павильоны, которые не работают, пойдут под снос. Несколько месяцев городские власти пытались связаться с их владельцами. Сделать это не удалось: хозяева полутора десятков ларьков на связь не выходят. А потому в ближайшее время их демонтируют.