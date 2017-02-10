Уникальный тренажёр для нефтяников

В Муравленко начал работать корпоративный ресурсный учебный центр «Газпром нефти»

В торжественной церемонии открытия в многопрофильном колледже приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, генеральный директор «Газпромнефть-Муравленко» Валерий Чикин и глава администрации города Александр Подорога. На базе нового центра будут развивать свои профессионально-технические навыки выпускники колледжа, а также повышать квалификацию специалисты «Газпромнефть-Муравленко». Ресурсный центр общей площадью свыше 350 кв. м располагается в отдельном крыле колледжа и оснащен учебными лабораториями, а также современным интерактивным оборудованием. Здесь также установлен уникальный тренажер по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Решение о создании центра было принято в конце 2015 года. Общая сумма инвестиций компании «Газпром нефть» в данный проект превысила 33 млн рублей.