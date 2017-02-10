С днём рождения!

Жительница Ноябрьска Александра Смертина сегодня отметила 95-летие

Поздравил именинницу замглавы администрации Алексей Ардышев. Александра Дмитриевна родилась в 1922 году в Пермской области. В Ноябрьск переехала в 1992-м. Воспитала четверых детей. Нянчила шестерых внуков и пятерых правнуков. В годы Великой Отечественной войны работала в тылу: летом – в колхозе разнорабочей, зимой валила лес. В то время ей было чуть больше восемнадцати. Вместе с цветами и теплыми словами от себя лично Алексей Ардышев передал имениннице поздравление от Владимира Путина.