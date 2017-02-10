Кто может не платить за капремонт
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Жильцов новостроек могут освободить от взносов
Жителей новостроек, возможно, освободят от уплаты взносов на капремонт. Такую идею озвучил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Он уверен – необходимости собирать деньги, по крайней мере первые пять лет эксплуатации дома, нет. Причем некоторые регионы такую практику уже ввели, но это касается только домов, которые были заселены не раньше 1 июля 2016 года.