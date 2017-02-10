Кто может не платить за капремонт

Жильцов новостроек могут освободить от взносов

Жителей новостроек, возможно, освободят от уплаты взносов на капремонт. Такую идею озвучил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Он уверен – необходимости собирать деньги, по крайней мере первые пять лет эксплуатации дома, нет. Причем некоторые регионы такую практику уже ввели, но это касается только домов, которые были заселены не раньше 1 июля 2016 года.