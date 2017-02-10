Ни товара, ни денег

Очередная жертва интернет-мошенников

В полицию Ноябрьска обратился горожанин, который пострадал от рук недобросовестного продавца. Мужчина хотел через известную торговую интернет-площадку приобрести микроскоп. Продавец сообщил, что необходима 100-процентная оплата. Но после получения 16,5 тысячи рублей перестал отвечать на звонки и товар покупателю так и не отправил. Тогда неудавшийся покупатель обратился к правоохранителям.

Полицейские начали доследственную проверку.