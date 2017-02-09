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Нарушение правил эксплуатации

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Нарушение правил эксплуатации

Названа возможная причина пожара в кафе

По факту пожара в одном из кафе города на улице Космонавтов ведется доследственная проверка. Вечером 8 февраля здесь вспыхнул пожар. Спустя две минуты после того, как на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение, первые пожарные расчеты были уже на месте вызова. К этому времени из здания кафе вырывались языки пламени.
По предварительной версии, причиной ЧП стало неправильное использование мангала. По данным сотрудников МЧС, когда начался пожар, в здании кафе находились трое сотрудников, никто из них не пострадал.

 

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