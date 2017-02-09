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Курс на сохранение зубов

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Курс на сохранение зубов

Городская стоматология приобрела новое оборудование

Лечить кариес в городской стоматологической поликлинике теперь будут эффективнее. Здесь приобрели новое современное оборудование – 19 различных приборов. Среди них инструменты для определения жизнедеятельности зуба, для пломбировки корневых каналов и разогрева гуттаперчи. Оборудование установят во всех кабинетах терапевтической стоматологии. К слову, врачи и ранее пользовались такими инструментами, но старого образца. Новые помогут не только устранять проблему более эффективно, но и продлевать жизнь зубам.

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