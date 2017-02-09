Старшеклассники выбрали ЕГЭ

Рейтинг популярных предметов не изменился

На участие в Едином государственном экзамене в Ноябрьске заявки подали 630 одиннадцатиклассников. По-прежнему самым популярным предметом остается обществознание. Эту дисциплину выбрали чуть более половины выпускников. На втором и третьем местах – физика и биология.

В городском департаменте образования отмечают, что среди школьников растет интерес к естественным наукам. И более осознанно выпускники подходят к выбору профиля экзамена по математике. В этом году профильный уровень, необходимый для поступления в вуз, выбрал 61 процент учащихся. Многие подстраховались и дополнительно написали заявление на участие в ЕГЭ по математике базового уровня.

Уже опубликован проект расписания Единого государственного экзамена. Так, сдача математики базового уровня будет проходить 31 мая, профильного – 2 июня. Экзамен по русскому языку назначен на 9 июня.