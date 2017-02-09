Когда ждать тепла?

Метеорологи поделились прогнозом

«Мороз и солнце; день чудесный!» – эта фраза словно девиз нынешней зимы. Она в этом году выдалась холодной. Столбик термометра неоднократно опускался до отметки минус 40 градусов и ниже. Такие холодные недели, когда на улицу и выходить не хочется, были и в декабре, и в январе.

Последний месяц календарной зимы – февраль – пока тоже погодой не радует. Причем, как говорят метеорологи, мороз продержится до 20-х чисел. Температура ночью будет доходить до минус 39 градусов. И только в третьей декаде месяца начнет теплеть. Днем будет в районе минус 10 градусов, ночью – до минус 20.