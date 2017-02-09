Оштрафовали на 100 тысяч

Прокуратура Ноябрьска прикрыла очередную «резиновую» квартиру

Один из местных жителей умудрился прописать шестерых граждан Узбекистана и Киргизии. Фактически никто там не проживал. Таким образом хозяин жилья просто помог иностранцам с регистрацией. Всех фиктивных жильцов он через многофункциональный центр поставил на миграционный учет. Точку в деле поставил суд. Он приговорил владельца квадратных метров к штрафу в 100 тысяч рублей. Иностранцев, кстати, с учета в итоге сняли.