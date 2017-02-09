06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2

Оштрафовали на 100 тысяч

461   0
Оштрафовали на 100 тысяч

Прокуратура Ноябрьска прикрыла очередную «резиновую» квартиру

Один из местных жителей умудрился прописать шестерых граждан Узбекистана и Киргизии. Фактически никто там не проживал. Таким образом хозяин жилья просто помог иностранцам с регистрацией. Всех фиктивных жильцов он через многофункциональный центр поставил на миграционный учет. Точку в деле поставил суд. Он приговорил владельца квадратных метров к штрафу в 100 тысяч рублей. Иностранцев, кстати, с учета в итоге сняли.

Дошли до администрации

Дошли до администрации

1735 0
Пламя в центре города

Пламя в центре города

1515 0
Цифры в расчётках ноябрьцев зашкаливают

Цифры в расчётках ноябрьцев зашкаливают

1414 0
Когда ждать тепла?

Когда ждать тепла?

1337 0

ВВЕРХ