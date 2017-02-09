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06.02 Баннер справа сбоку 2

На концерт – бесплатно

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На концерт – бесплатно

Определены обладатели пригласительных билетов на выступление Владимира Кузьмина

Розыгрыш проводил телеканал «НОЯБРЬСК 24». Три победителя были выбраны при помощи генератора случайных чисел.
Напомним, для участия в акции необходимо было быть подписчиком официальной группы телеканала «НОЯБРЬСК 24» в социальных сетях и сделать репост записи о розыгрыше.
Обладателями пригласительных билетов среди пользователей «ВКонтакте» стали Елена Новикова и Марина Трушенкова. В «Одноклассниках» удача улыбнулась Татьяне Любомирской. Свой приз – пригласительные билеты на концерт народного артиста России Владимира Кузьмина – победители могут получить в редакции телеканала «НОЯБРЬСК 24» по адресу: пр-т Мира, 78в.

 

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