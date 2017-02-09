Готовимся к лету

На Ямале началась подготовка к оздоровительной кампании

По данным окружного департамента молодежной политики, в этом году более 6 тысяч детей отдохнут в Тюменской, Курганской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Крыму и Болгарии. Для ребят организуют 23 смены. Для работы в качестве вожатых, аниматоров и руководителей смен привлекут более 300 человек.

Отметим, с прошлого года на Ямале запущен сайт www.molcentr.ru. С его помощью родители могут подобрать для ребенка подходящую смену и направление отдыха, а также подать необходимые документы. Как обычно, приоритет при рассмотрении заявок будет отдан семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Добавим, отдохнуть юные ямальцы смогут и на территории округа. Здесь откроют пять палаточных лагерей, кроме того, в муниципалитетах будут работать пришкольные площадки.