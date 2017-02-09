Репортаж во времени

Уникальные экспонаты собрали в городском архиве

История города и страны – в фотографиях, документах, предметах одежды и даже игрушках. В городском архиве открылась выставка под названием «Репортаж во времени». Сотрудники архива собрали самые интересные экспонаты из своих фондов и частных коллекций жителей. Центральным блоком выставки стала коллекция фотографий Ноябрьска разных лет. Глядя на нее, можно увидеть, как и когда строились различные здания и учреждения. Кроме того, на стендах расположились документы и книги вековой давности: свидетельства о рождении, метрики, документы о браке. Есть также уникальные вещи, например, роликовые коньки 70-х годов и куклы 60-х. Особое место заняли записки и личные письма горожан, которые 30 и 40 лет назад они писали друг другу.