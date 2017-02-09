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06.02 Баннер справа сбоку 2

Полёт согласован?

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Полёт согласован?

Для использования квадрокоптеров нужно разрешение

Сделать красивые кадры с высоты птичьего полета сможет не каждый. За использование квадрокоптеров без разрешения грозит наказание. Об этом ямальцев предупреждают в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Поскольку квадрокоптер относится к беспилотным летательным аппаратам, на его взлет требуется специальное разрешение. Оформить его можно в Екатеринбургском центре Единой системы организации воздушного движения.
Полеты над населенными пунктами согласовываются с местной администрацией. А вот несанкционированное использование воздушного пространства предусматривает немалые административные штрафы и даже лишение свободы.

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