За красивые улыбки

Стоматологи отмечают профессиональный праздник

Дата была учреждена 33 года назад, но в России официально праздновать ее начали с 2001 года. Стоматология – самая востребованная специализация среди врачей. В этой сфере занято более пятидесяти тысяч человек.

В городской стоматологической поликлинике Ноябрьска сегодня работают 44 специалиста. Треть из них – молодежь. В основном это выпускники медвузов Тюмени, Омска и Новосибирска. К кандидатам, которые хотят здесь работать, предъявляют серьезные требования.

По признанию медиков, учеба для стоматологов продолжается и после окончания вуза. Технологии не стоят на месте. Чтобы идти в ногу со временем, для врачей регулярно организуют обучающие курсы. Их проводят ведущие преподаватели из Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.

К слову, свой профессиональный праздник стоматологи проведут на рабочем месте. Красивая и здоровая улыбка пациентов для них это главный подарок.