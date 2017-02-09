Потерпеть до октября

Чистую воду жителям Вынгапуровского обещают осенью

Работы по строительству и запуску очистных сооружений в Вынгапуровском должны завершиться осенью. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Александр Боткачик. Накануне он провел личный прием граждан в микрорайоне и обсудил с жителями вопрос качества воды. Уже несколько лет здесь из кранов бежит техническая вода, она не соответствует санитарным нормам. Причина – отсутствие станции водоочистки. Проект дорогой, но средства на него наконец удалось найти, пояснил чиновник. Всего требуется 120 миллионов рублей. Их на условиях софинансирования выделят окружной департамент строительства, администрация города и нефтяные компании. Уже в феврале власти обещают провести конкурс, чтобы выбрать строительную компанию. Весной она займется пусконаладочными работами водоочистных сооружений.