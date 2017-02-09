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День гражданской авиации

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День гражданской авиации

На Ямале выделен 1 млрд рублей на субсидирование авиарейсов

В России 94 года назад появилась гражданская авиация. Как и раньше, сегодня ее задача – перевозить пассажиров, почту и грузы.
На Ямале в этом году выделено больше 1 миллиарда рублей на субсидирование воздушных рейсов, которые связывают города арктического региона и всей страны. Всего таких маршрутов 36. Благодаря субсидиям не только билеты стали дешевле, но и выросло количество воздушных направлений. Так, в 2017 году из Ноябрьска запущены прямые рейсы в Уфу и Красноярск, а в апреле будет дополнительный в Новосибирск. Кроме того, в этом году запустят ежедневные рейсы в Москву из Салехарда.

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