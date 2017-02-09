От любви до ненависти три литра водки

Суд Ноябрьска поставил точку в деле о жестоком убийстве жительницы города

На днях был оглашен приговор ее сожителю, который и являлся главным подозреваемым.

Напомним, трагедия случилась в октябре прошлого года на берегу реки близ трассы Ноябрьск – Вынгапуровский. Во время отдыха пара распивала спиртные напитки, и после третьей бутылки водки между ними произошла ссора. Мужчина нанес своей жертве 16 ударов ножом, в том числе в область жизненно важных органов. После чего укрыл тело листвой и поехал в город купить еще алкоголя.

Следователи узнали о пропаже женщины спустя несколько дней, после того как ее шестнадцатилетний сын обратился в полицию. Убийцу оперативно задержали, он показал место, где оставил тело своей сожительницы. По словам осужденного, все это было трагической случайностью, так как он сильно любил свою подругу и намеревался переехать с ней в другой город. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «убийство». Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.