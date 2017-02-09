06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2

«Родной язык – святой язык»

93   0
«Родной язык – святой язык»

Фестиваль к Международному дню родного языка пройдет в Ноябрьске

Участники будут соревноваться в трех номинациях: «Художественное слово», «Напевы Родины моей» и конкурс сочинений «Родной язык – родное слово». Конкурсантов разделят на пять возрастных категорий. В младшую войдут дети в возрасте от 4 до 6 лет. В самой взрослой группе смогут соревноваться горожане от 18 лет и старше. Программа фестиваля разделена на три дня. 10 и 11 февраля пройдут конкурсные испытания, которые начнутся в 15 часов. А 12 февраля запланирован гала-концерт и награждение победителей. Начнется действо в 13 часов. Все этапы конкурса пройдут в Центре досуга «Магистраль». Вход свободный.

Дошли до администрации

Дошли до администрации

1735 0
Пламя в центре города

Пламя в центре города

1515 0
Цифры в расчётках ноябрьцев зашкаливают

Цифры в расчётках ноябрьцев зашкаливают

1414 0
Когда ждать тепла?

Когда ждать тепла?

1337 0

ВВЕРХ