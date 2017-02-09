«Родной язык – святой язык»

Фестиваль к Международному дню родного языка пройдет в Ноябрьске

Участники будут соревноваться в трех номинациях: «Художественное слово», «Напевы Родины моей» и конкурс сочинений «Родной язык – родное слово». Конкурсантов разделят на пять возрастных категорий. В младшую войдут дети в возрасте от 4 до 6 лет. В самой взрослой группе смогут соревноваться горожане от 18 лет и старше. Программа фестиваля разделена на три дня. 10 и 11 февраля пройдут конкурсные испытания, которые начнутся в 15 часов. А 12 февраля запланирован гала-концерт и награждение победителей. Начнется действо в 13 часов. Все этапы конкурса пройдут в Центре досуга «Магистраль». Вход свободный.