С биржи на скамью

В Ноябрьске возбудили уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности

Речь идет о дилинговом центре «Гермес», где под видом биржевых сделок в Интернете на самом деле велись азартные игры. Сообщение об этом следственные органы получили еще в ноябре 2016 года. Но установить факт незаконной деятельности получилось только после изъятия компьютеров и анализа программного обеспечения. Оказалось, что установленное на них ПО дает прямой доступ к игровой интернет-системе «Гермес». С помощью нее предприимчивые брокеры и организовывали подпольные азартные игры. Их доход составил более трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ. Санкция по ней предусматривает как штраф до одного миллиона рублей, так и лишение свободы на срок до 4 лет.