Для любознательных умов

В «Ровеснике» открылся центр занимательных наук

«ЭйнштейниУм» сегодня открылся в молодежном центре «Ровесник». В так называемом центре занимательных наук организовали целое научно-познавательное пространство. В трех залах разместили более 20 уникальных экспонатов. Среди них арочный мост, маятник Максвелла, рычаг Архимеда. Каждый из них наглядно демонстрирует различные законы физики, математики, объясняет природные явления. Их ребенок познает во время игры. В будущем здесь планируют проводить организованные экскурсии с мастер-классами.