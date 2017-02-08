Большая проблема

Почти 40 процентов россиян имеют избыточный вес

Таковы данные медиков. При этом год от года количество людей, имеющих лишние килограммы, только растет. Но не многие видят в этом проблему, даже если она перешла в стадию «ожирения». Набор лишнего веса связан, прежде всего, с неправильным питанием и сниженной физической активностью.

Напомним, окружность талии у женщин не должна превышать 80 см, а у мужчин – 94. Правда, те, у кого эти показатели превышены, не всегда спешат обращаться к медикам.