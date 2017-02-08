Из окружной в федеральную

Трасса Сургут – Салехард перейдёт в федеральную собственность

Речь идет об участке дороги от границы нашего округа с Югрой. Этот вопрос на совещании в Салехарде обсудили представители руководства региона и уральского управления автомобильных дорог.

Процесс передачи может пройти единовременно либо поэтапно: сначала федеральным станет участок дороги до Надыма и уже потом – до Салехарда. В любом случае начать процесс передачи планируют в 2019 году.

Переход трассы из регионального в федеральное ведение означает, в первую очередь, снижение нагрузки на региональный бюджет. Кроме того, представители федерального дорожного агентства не исключают, что к работам по ремонту и содержанию дороги по-прежнему будут привлекаться ямальские подрядчики.

Фото с сайта правительства ЯНАО.