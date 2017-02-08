«Северное сияние»

В городе пройдёт юбилейный фестиваль

В Ноябрьске пройдет юбилейный, XX фестиваль «Северное сияние».

Впервые его провели в 1996 году, и с тех пор он стал регулярно собирать на одной сцене юных представителей эстрадного творчества. Учредители и организаторы фестиваля – управление культуры и ГДКиК «Русь». За годы существования «Северного сияния» в конкурсной программе приняли участие 5 тысяч исполнителей в возрасте от 4 до 17 лет. Ребята традиционно соревнуются в номинациях «Эстрадный вокал», «Современная и эстрадная хореография».

В этом году, как обычно, председателем жюри и ведущим будет заслуженный артист России Андрей Билль. Откроется «Северное сияние» 10 марта, а подведение итогов и награждение победителей запланировано на 12 марта.