Обидел врача – за решётку

За оскорбление медиков предлагают наказывать

Соответствующий законопроект рассматривают в Государственной думе. Правда, арест – это самая жесткая мера.

В среднем за сутки бригада «скорой помощи» в Ноябрьске выезжает на 100 вызовов. Но звонков в диспетчерскую поступает около тысячи. Вхолостую по номеру 03 обращаются, например, чтобы уточнить правила приема лекарств. Но это самое безобидное. Порой звонящие, скажем так, хотят поговорить по душам. Причем лексику в обращении с врачами горожане используют не всегда нормативную.

К примеру, голос одного пациента на станции «скорой» знает каждый сотрудник. В прошлом году он поставил рекорд, за ночь позвонил 20 раз. Но отправить в черный список таких «больных» экстренная служба не имеет права. Диспетчер в ходе разговора должен детально выяснить причину звонка.

К тому же порой дозвонившиеся находят убедительный мотив, и медикам приходится вживую встречаться с любителями крепкого словца. Чтобы такие граждане оттачивали свое мастерство в другом месте, депутаты Государственной думы и предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

В статье «Мелкое хулиганство» может появиться еще один пункт. За действия с угрозой насилия или словесные оскорбления придется заплатить от одной до 2,5 тысячи рублей либо на 15 суток попасть под стражу.

Такая мера вынужденная. В России участились случаи нападения на медиков. Ноябрьск, к сожалению, не стал исключением. Так, в феврале 2016-го житель города пытался отнять у фельдшеров «скорой» наркотические вещества. Чудом медики смогли выбраться из западни. В результате мужчина получил почти 9 лет лишения свободы. После этого, в ноябре, фельдшера другой бригады избили. Дело еще рассматривается в суде.

Возможно, чтобы не доводить до крайностей, надо начинать с малого – пресекать даже словесные покушения на медицинский персонал. Во-первых, люди в халатах при исполнении, а во-вторых, любому человеку неприятно выслушивать незаслуженные оскорбления.