Ещё два месяца без «Боярышника»

В Ноябрьске есть нарушители запрета

В России продлили запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Ограничение на торговлю спиртными настойками будет действовать до 27 марта.

Запрет ввели еще в декабре прошлого года после массовых отравлений в Иркутске. Там из-за употребления концентрата для ванн «Боярышник» скончались 76 человек. В итоге постановлением правительства под запрет попала непищевая продукция с содержанием спирта свыше 25 процентов.

Однако не все предприниматели Ноябрьска сняли с прилавков запрещенную продукцию. Нарушения обнаружили в трех торговых точках, что называется, «по наводке». Случаи нарушений на месте подтвердились. Так, в одном магазине было изъято 20 бутылок «Тройного одеколона». В других точках продавали концентрат лимонный и ароматизатор «Наполеон», в них содержание этилового спирта 52% и выше. В отношении нарушителей заведены административные дела.