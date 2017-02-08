06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1

В помощь матерям

648   0
В помощь матерям

Размер декретных выплат вырос

В округе увеличился размер материнских пособий. С 1 февраля проиндексированы выплаты по беременности и уходу за ребенком.
Напомним, мамам по случаю рождения ребенка положено несколько видов социальной поддержки. Беременным женщинам выплачивается пособие за раннюю постановку на учет. С учетом индексации оно составит 919 рублей. Также предусмотрена единовременная выплата при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за малышом до достижения им полутора лет. После индексации максимальный размер пособия по беременности и родам, к примеру, составляет 266 тысяч рублей. Выплата при рождении ребенка – 24 525 рублей.

Что будет с зарплатами?

Что будет с зарплатами?

1539 0
Дошли до администрации

Дошли до администрации

1220 0
Цифры в расчётках ноябрьцев зашкаливают

Цифры в расчётках ноябрьцев зашкаливают

1054 0
Транспортный коллапс

Транспортный коллапс

1022 0

ВВЕРХ