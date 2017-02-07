Дошли до администрации

Клиенты «НЖСК+» ищут защиты в муниципалитете

Законность начисления платежей за ЖКУ готовы проверить в администрации города. Об этом сегодня корреспонденту N24.RU рассказал начальник управления ЖКХ ТЭС Владимир Зорихин.

Речь, напомним, идет о платежных листах, которые получили жители города, чьи дома обслуживает «НЖСК+». Перерасчет в пользу управляющей компании возмутил горожан, ведь в некоторых случаях увеличение составило несколько тысяч рублей.

Корреспонденты редакции уже направили запрос в «НЖСК+», пока получить комментарии от представителей компании не удалось. Муниципалитет, в свою очередь, готов оказать горожанам консультативную помощь в этом вопросе.