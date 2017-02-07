«Ноябрьсктеплонефть» – победитель в номинации «Год охраны труда»

В 2016 году ООО «Ноябрьсктеплонефть» признано победителем в номинации «Год охраны труда» среди дочерних предприятий Блока разведки и добычи.

Одним из достижений предприятия в области производственной безопасности в 2016 году стала совместная реализация с заказчиком – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазом» пилотного проекта по внедрению системы блокирования источников энергии от несанкционированной подачи LockoutTagout (LO-TO).

С помощью блокировочного оборудования и особого административного алгоритма действий производственного персонала система LO-TO позволяет полностью исключить случайную подачу энергии или среды на оборудование, которое остановлено для ремонта или обслуживания. Для этого на вентили, задвижки, затворы, пусковые кнопки и т. д. устанавливаются специальные замки, открыть которые возможно только с помощью ключей. Причем только два человека разного уровня ответственности имеют ключи и могут принять решение об открытии замка и старте подачи энергии. Такая система исключает пуск оборудования по незнанию и, соответственно, предотвращает аварии и несчастные случаи.

В качестве пилота для испытания системы LO-TO была выбрана автоматизированная котельная Термаль-6000 ДНС на Спорышевском месторождении «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза». В результате реализации проекта в компании «Газпром нефть» получили подтверждение реальности применения LO-TO на конкретном инфраструктурном объекте нефтегазодобывающего комплекса и возможность ее применения на любых площадочных объектах нефтегазодобычи. В Блоке разведки и добычи рассматривается вопрос тиражирования положительного опыта использования системы LO-TO на другие объекты тепловодообеспечения нефтедобывающих обществ.

«Внедрение проекта безопасности системы блокирования источников энергии от несанкционированной подачи LO-TO позволило, наряду с существующей системой обеспечения безопасности, дополнительно устранить риски аварийности и травмирования персонала при проведении работ, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования котельной, работ повышенной опасности и вывести безопасность на данном объекте на уровень ведущих мировых компаний, практически полностью исключив понятие «человеческий фактор», – прокомментировал результаты работы над проектом управляющий директор «Ноябрьсктеплонефти» Александр Толстых.