Больных всё больше

Роспотребнадзор подсчитал число заболевших ОРВИ и гриппом

На Ямале число больных ОРВИ и гриппом продолжает расти. По данным окружного управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю за помощью к медикам обратились почти 8,5 тысячи человек. Наиболее заметный рост заболеваемости отмечен в Ноябрьске, Новом Уренгое и Муравленко. Что касается возраста больных, то здесь преобладают дети от 3 до 6 лет и школьники. В целом эпидпорог по округу превышен почти на 27 процентов.