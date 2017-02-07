Итоги тестирования школьников на наркотики

Методика требует доработки

В России подводят итоги добровольного тестирования школьников на употребление наркотиков. Эта мера призвана положить начало полноценной профилактике наркомании среди подростков. Массовая проверка прошла в прошлом году. В ней приняли участие и ноябрьские старшеклассники. Правда, такая система контроля, как показали результаты, нужного эффекта не дала, а наоборот, вызвала немало претензий.

Те, кому нет 15 лет, участвовали в скрининге с разрешения родителей. Остальные решение принимали самостоятельно. В итоге согласие на такое тестирование дали чуть более 1000 старшеклассников нашего города. Это составило 93 процента от всех ребят, которые должны были быть подвергнуты этому скринингу в 9-х классах.

Исследование предполагало два этапа. Первый – психологическое анкетирование. В течение часа подростки, сидя по одному за партой, отвечали на 82 вопроса. Полученные ответы отправляли на обработку в Салехард, где и определяли тех, кто попал в группу риска. Причем исследование проводили анонимно. Эксперты не имели понятия, личность какого ребенка скрывается за определенным кодом. В результате в группу риска попали не конкретные дети, а целые классы. Поэтому для точечного выявления подростков 300 школьникам рекомендовали посетить нарколога. При этом часть тех, кто проходил диагностику, к тому времени окончили 9-й класс и покинули стены школы, а соответственно, остались вне зоны внимания. Кроме того, дальнейшему обследованию неожиданно воспротивились родители. По словам специалистов психоневрологического диспансера, взрослые испугались того, что их ребенка могут поставить на учет у нарколога. Однако данное исследование этого не предусматривает. В итоге на второй этап исследования – сдать экспресс-тест – решились лишь 48 человек. Среди них наркопотребителей не выявлено.

Выбранная процедура проведения диагностики, к слову, уже не первый раз показывает свою неэффективность. Так, аналогичное тестирование в 2013 году также показало нулевые пробы. Специалисты уверены, что только тотальная и адресная проверка даст нужный результат. При этом диагностику надо проводить постоянно. А пока тестирование – не более чем эксперимент.

Медики отмечают, что на учет ставят только треть наркопотребителей. А статистика говорит о том, что пробовать синтетические наркотики дети начинают уже с 12 лет.

В марте планируется провести скрининг среди воспитанников 8-х классов ноябрьских школ.