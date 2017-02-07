Молоко ноябрьское, пастеризованное

В сельхозкомплексе «Ноябрьский» скоро заработает новый цех по первичной переработке молока

В цеху будет в том числе пастеризатор и автоматическая установка по розливу и упаковке молока. Полезный напиток от местных буренок теперь можно будет хранить до пяти дней. Сегодня на ноябрьском молоке варят каши в детских садах города, готовят биолакт и наринэ на молочной кухне, а в скором времени, когда цех запустят в работу, его будут пить и школьники. Правда, в розничной продаже количество продукции ноябрьского сельхозкомплекса снизится.