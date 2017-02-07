Отдохнул в вагоне-ресторане

У пассажира поезда украли 200 тысяч рублей

Официантка вагона-ресторана украла 200 тысяч рублей у пассажира. Произошло это минувшей осенью в поезде сообщением Москва – Новый Уренгой. Сотрудники Ноябрьского линейного отделения полиции выяснили, что пока потерпевший спал в служебном купе работников вагона-ресторана, официантка вытащила из кармана его брюк 200 тысяч рублей и спрятала в тайниках в вагоне. Деньги позже обнаружили сотрудники линейной полиции. А злоумышленница признала свою вину. На днях Ноябрьский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении женщины.