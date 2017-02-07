Анализ крови покажет

Процедура проверки водителей на трезвость может измениться

МВД России опубликовало новый законопроект. Если его примут, то наличие алкоголя в организме будут выявлять сотрудники наркологических диспансеров по анализу крови. Это необходимо в ситуациях, когда подозреваемый водитель не может совершить вдох в алкотестер, например, если он без сознания в результате аварии. К тому же подобный анализ будет более точным, нежели экспертиза по выдыхаемому воздуху.

Нередко бывали случаи, когда алкотестеры реагировали после приема лекарств от сахарного диабета или корвалола. При анализе крови допустимая норма содержания алкоголя не может превышать 0,3 промилле на литр. Этот показатель эквивалентен 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха.