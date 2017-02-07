С запада на восток

«Дальневосточный гектар» теперь доступен каждому

Массовое переселение народа с запада на восток, да еще и мирными путями, при полной поддержке государства – такого примера новейшая мировая история еще не знала. Да представить себе подобное возможно только лишь в России. Невольно на ум приходит обратное движение – колонизация европейцами Америки. Только в нашем случае уничтожать коренные народы при этом не нужно, достаточно оставить заявку на получение земли в федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.рф». Гектары на всей территории Дальнего Востока могут быть предоставлены всем гражданам России. Эти участки передаются в собственность или в аренду на 49 лет через пять лет при надлежащем использовании земли.

Под надлежащим использованием земли подразумевается ведение бизнеса на этом участке либо сельхозосвоение, лесное хозяйство, или же охотничье угодье. Вариантов, предложенных на сайте, масса: от маленькой гостиницы, теплиц для выращивания клубники или автосервиса до крупных деревообрабатывающих предприятий и молочных ферм. Земли тоже не мало – 150 миллионов гектаров для освоения в девяти регионах Дальнего Востока. Чтобы стимулировать предпринимателей, каждый из субъектов предлагает свои меры социальной поддержки. К примеру, Чукотский автономный округ предлагает грант «Начинающий фермер» – до полутора миллиона рублей на освоение земель. Камчатский край даст бизнесменам субсидию до 500 тысяч и двухгодовые налоговые каникулы. Приморский край выделит до 10 миллионов на развитие семейных животноводческих ферм и так далее.

На свою инициативу государство ждет встречной инициативы граждан. И сделать первый шаг, то есть оформить заявку на получение земли, вскоре можно будет в любом многофункциональном центре. Работник МФЦ от своего имени заполнит все необходимые заявления, сделает сканы документа, удостоверяющего личность, и самостоятельно отправит их в Росреестр. И, конечно, поможет определиться с самим участком.

Пока вся система проходит, что называется, период апробации. И уже в течение этого месяца должна заработать на полную мощность. Время на рассмотрение и оформление документов – не больше месяца, утверждают специалисты Росреестра. А с начала работы программы по всей России уже было подано почти 50 тысяч заявок. Но жителей Ноябрьска среди них пока нет. Впрочем, сомнений нет – это лишь вопрос времени.

Фото Анны Мухиной.