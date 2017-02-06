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Реконструкции Детского парка быть?

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Реконструкции Детского парка быть?

Цена вопроса – несколько сотен миллионов рублей

Глава администрации Алексей Романов рассказал журналистам о том, когда ждать реконструкции Детского парка. Он отметил, что пока необходимой суммы в бюджете нет, однако муниципалитет продолжает переговоры с частными инвесторами, которые смогут взять на себя такую финансовую нагрузку. К тому же, как отметил Алексей Романов, в реконструкции нуждается не только Детский парк, но и ряд других объектов города, где любят отдыхать горожане, к примеру, сквер Геологов.
Пока же в приоритете у муниципалитета работа над другими социальными проектами. Речь идет о завершении реконструкции КСК «Ямал» и разработке проектов на ремонт и строительство городских дорог. Так, в планах разработать проект на строительство проезда от улицы Магистральной до Советской, за 8 микрорайоном, что позволит разгрузить улицу Высоцкого.

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