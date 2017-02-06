«Адаптация» начинается

Сегодня в эфир ТНТ выходит новый сериал

Начиная с 6 февраля в эфире ТНТ начинается показ комедийного сериала «Адаптация». Центральное разведывательное управление США отправило в Россию специального агента Эштона Айви с заданием внедриться в компанию, на которой основана вся мощь России, и похитить секретную технологию. Действия разворачиваются в Ноябрьске, хотя сами съемки проходили в Мурманской области. Как будет выглядеть наш город и есть ли в шутках доля правды – будем узнавать на телеканале ТНТ с понедельника по четверг в 20.00.