06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1

«Адаптация» начинается

50   0
«Адаптация» начинается

Сегодня в эфир ТНТ выходит новый сериал

Начиная с 6 февраля в эфире ТНТ начинается показ комедийного сериала «Адаптация». Центральное разведывательное управление США отправило в Россию специального агента Эштона Айви с заданием внедриться в компанию, на которой основана вся мощь России, и похитить секретную технологию. Действия разворачиваются в Ноябрьске, хотя сами съемки проходили в Мурманской области. Как будет выглядеть наш город и есть ли в шутках доля правды – будем узнавать на телеканале ТНТ с понедельника по четверг в 20.00.

Что будет с зарплатами?

Что будет с зарплатами?

1125 0
Кадровые перестановки

Кадровые перестановки

949 0
Размер выплат за ЖКУ изменится

Размер выплат за ЖКУ изменится

805 0
Транспортный коллапс

Транспортный коллапс

760 0

ВВЕРХ