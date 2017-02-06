Когда время не терпит

Сомнительные группы будут блокировать без решения суда

Госдума намерена разрешить блокировку так называемых «групп смерти» без решения суда. Соответствующее обращение направлено зампреду Ирине Яровой.

По некоторым данным, только за ноябрь и декабрь прошлого года из-за деятельности этих групп погибли 130 детей. В этот период чиновники по работе с молодежью и МВД просили всех, кто как-либо взаимодействует с детьми, принять меры.

Народные избранники предлагают разрешить Роскомнадзору блокировать подозрительные страницы в соцсетях, если владельцы не удалят их самостоятельно в течение суток с момента требования. Кроме того, Роскомнадзор будет уведомлять об этом прокуратуру.

Планируют депутаты внести изменения и в Уголовный кодекс. Статья «Доведение до самоубийства» может пополниться пунктом об интернет-пользователях, которые распространяют суицидальные идеи среди малолетних.