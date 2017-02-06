Когда время не терпит
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Сомнительные группы будут блокировать без решения суда
Госдума намерена разрешить блокировку так называемых «групп смерти» без решения суда. Соответствующее обращение направлено зампреду Ирине Яровой.
По некоторым данным, только за ноябрь и декабрь прошлого года из-за деятельности этих групп погибли 130 детей. В этот период чиновники по работе с молодежью и МВД просили всех, кто как-либо взаимодействует с детьми, принять меры.
Народные избранники предлагают разрешить Роскомнадзору блокировать подозрительные страницы в соцсетях, если владельцы не удалят их самостоятельно в течение суток с момента требования. Кроме того, Роскомнадзор будет уведомлять об этом прокуратуру.
Планируют депутаты внести изменения и в Уголовный кодекс. Статья «Доведение до самоубийства» может пополниться пунктом об интернет-пользователях, которые распространяют суицидальные идеи среди малолетних.