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Цифры в расчётках ноябрьцев зашкаливают

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Цифры в расчётках ноябрьцев зашкаливают

«НЖСК+» провела доначисления абонентам

Перерасчет в несколько тысяч рублей. Главный вопрос, который в последние дни беспокоит собственников жилья в Ноябрьске, – откуда взялись новые суммы в расчетных листах. Январские показатели бьют рекорды. По сравнению с предыдущим месяцем суммы в платежках выросли в среднем на 2-3 тысячи. Причем самыми расходными, наравне с отоплением, стали горячая и холодная вода. Доначисления по этим услугам получили жильцы домов, которые обслуживает «НЖСК+».
На данный момент известно, что управляющей компании удалось оспорить предписание Госжилнадзора, который обязал обслуживающую компанию начислять плату за общедомовые нужды только по нормативу. И судя по всему, между жильцами распределили все расходы по воде и отоплению. Прокомментировать ситуацию управляющая компания готова уже завтра.

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