Награды врачам

Ноябрьских медиков отметили на окружном уровне

Врачи Ноябрьской ЦГБ сегодня получили дипломы и награды из рук директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова. Он отметил медиков, которые участвовали летом прошлого года в ликвидации очага сибирской язвы на Ямале. А также поздравил четырех финалистов окружной акции «Спасибо, доктор!»: врача-хирурга Георгия Фурсова, травматолога Романа Ильина, педиатра Людмилу Жижкун и терапевта Эльвиру Сунаргулову.

Напомним, «Спасибо, доктор!» своего рода конкурс народного признания. Он длился около полугода. За это время более полутора тысяч ямальцев проголосовали за лучших, по их мнению, медиков. В число победителей вошла заведующая женской консультацией Ноябрьска Ирина Шацкая.