Почти век за плечами!

Поздравления принимала 90-летняя жительница города

Сегодня жительница Ноябрьска Раиса Михайловна Зимоглядова отметила 90-й день рождения. С юбилеем именинницу поздравил глава администрации Алексей Романов. Он вручил ей памятный адрес и персональное поздравление от Владимира Путина.

Раиса Михайловна – ветеран труда и труженица тыла. Ей было всего 14 лет, когда началась война. В те неспокойные годы она работала на кирпичном заводе и трудилась в лесной промышленности. Сегодня юбиляр, несмотря на почтенный возраст, проживает одна, а помогают ей дочь и внук.