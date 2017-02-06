Покусали – лечись

Горожане не доводят до конца цикл вакцинации от бешенства

Около половины горожан, пострадавших от укусов диких животных, не доводят до конца антирабическую терапию, ту, которая призвана защитить их от бешенства. Такие цифры озвучили на заседании комиссии по предупреждению опасных и особо опасных инфекций.

На Ямале случаев бешенства не фиксировали с 2013 года. А между тем по стране они есть. В 2016 году в регионах России зафиксировано четыре случая, в 2015-м – шесть.

Бешенство – особо опасное для человека неизлечимое заболевание, которое в 100 процентов случаев заканчивается летальным исходом. Число укусов бродячих и непривитых домашних животных в нашем городе остается примерно на одной отметке из года в год – их около 300.

С начала 2017 года в ЦГБ обратились уже 20 человек. Всем пострадавшим от непривитых животных назначают антирабическую терапию. Однако лишь 50 процентов граждан доводят ее до конца.